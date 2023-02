EKSPLODIRALA RAFINERIJA U TURSKOJ! Požar se ŠIRI gasnim postrojenjem, raste broj MRTVIH I POVREĐENIH (VIDEO)

Broj poginulih u zemljotersu koji je rano jutros pogodio pogranično područje između Turske i Sirije u Turskoj je povećan na 284, saopštio je potpredsednik Faut Oktaj.

Prema njegovim rečima, povređene su 2.323 osobe, prenosi Rojters.

Prethodno je saopšteno da je u Siriji poginulo 237 ljudi, a više od 600 povređeno.

Tonight, two earthquakes, one with a magnitude of 7.8 and another with magnitude of 6.7, with a time difference of about ten minutes, have shaken SE & central #Turkey. Destruction caused by these are far more than #Iran's Earthquake on January 28, 2023. pic.twitter.com/tyOx09owST