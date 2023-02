NEVEROVATAN SNIMAK IZ TURSKE: Mačka odvela spasioce do ruševina gde su bili zarobljeni majka i deca (VIDEO)

U jednom spasavanju učestvovala je čak i mačka.

Na Tviteru je objavljen snimak na kojem se vidi kako je mačka odvela spasioce do ruševina jedne zgrade.

Spasioci su nakon toga na sigurno izveli majku i dvoje dece, među kojima je i jedna beba.

🚨 A cat led rescue teams to a building in earthquake-hit Turkey, where a mother and her two children, along with a baby, were rescued from the rubble.



A heartwarming reminder of the power of the animal-human bond