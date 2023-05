ILON MASK: Nastaviću da pričam šta mislim, čak i ako to znači gubitak novca

Vlasnik i izvršni direktor društvene mreže Tviter Ilon Mask izjavio je danas da će nastaviti da objavljuje kontroverzne tvitove, čak i ako to bude značilo da će gubiti novac.

Komentarišući navode da su njegovi nedavni tvitovi o milijarderu Džordžu Sorošu antisemitski, on je rekao da "definitivno" nije antisemita, prenosi Gardijan.

''Štaviše, ako jesam nešto, onda sam prosemita'', rekao je Mask. On je juče na svom nalogu objavio tvit u kojem piše: ''Soroš me podseća na Magneta'' misleći na, kako navodi britanski list, negativca Jevrejina iz strip serijala o Iks-ljudima kompanije Marvel.

Krasenstin, koji je napisao da Soroša ''non-stop napadaju zbog njegovih dobrih namera'', na šta je Mask odgovorio:

''Pretpostavljate da su to dobre namere. Nisu. On nagriza samo tkivo civilizacije. Soroš mrzi čovečanstvo''. Na pitanje novinara da li zaista tako misli, Mask je rekao: ''Da, mislim da je to istina. To je moje mišljenje''.

