PANIKA U LONDONU - Opasni terorista POBEGAO IZ ZATVORA, potera u toku

Metropolitenska policija pokrenula je danas hitnu poteru za osumnjičenim teroristom koji je pobegao iz zatvora, piše Daily mail.

Danijel Abed Kalif prijavljen je policiji nakon što je pobegao iz HMP Vandsvorta jutros oko 7.50 časova.

Kako piše britanski medij, policija je saopštila da je Kalif bio u pritvoru i čekao suđenje u vezi sa terorizmom i krivičnim prekršajem Zakona o službenoj tajni.

Kalif je poslednji put viđen u beloj majici, crveno-belim kariranim pantalonama i smeđim čizmama. Vitke je građe, ima kratku smeđu kosu i visok je oko 185cm. Veruje se da je odbegli povezan sa područjem Kingstona, kao i da je najverovatnije ostao u okrugu Londona.

