KARLA JE PREŽIVELA PAKAO: Silovali su je 43.000 puta! Imala je samo 12 godina kada su je naterali na 30 odnosa dnevno

Meksikanka Karla Hasinto (32) preživela je pravi pakao kada je završila u kandžama trgovine ljudima, sa samo 12 godina.

Njena tortura je trajala pune četiri godine, a za to vreme je preživljavala svakodnevna silovanja i batine.

Ona je svoju tešku priču podelila sa celim svetom u ispovesti za CNN, a danas je aktivistkinja udruženja koji se bori protiv trgovine ljudima i redovno gostuje u emisijama i drži radionice i seminare upravo na ovu temu.

- Čekala sam autobus, kada mi je prišao dečko i poklonio mi čokoladu, uz objašnjenje da mi je to poslao njegov drug, koji je stajao nekoliko metara dalje, jer mu se dopadam. Predstavio mi se kao prodavac automobila i pozvao me da izađemo - počinje Karla svoju tešku priču.

Njegova slatkorečivost, pokloni i nežnost su je zaslepeli, pa je pristala da se viđa sa njim. Nakon što su jednog dana otišli da se provozaju njegovim novim kolima, sve se promenilo.

Tada je shvatila da su obojica ustvari makroi iz Tenancinga, gradića u najmračnijem delu Meksika.

- Od tada pa naredne četiri godine, radila sam od 10 ujutro do ponoći. Svakog dana su me silovali i tukli. Kada mi je jedan "klijent" napravio šljivu na vratu, makro mi je rekao da sam roba sa greškom, a za tu "grešku" sam bila kažnjena tako što me je šibao lancem i opekao vrelim gvožđem - priseća se nesrećna devojka.

Zlostavljanje je doživela i od policajaca

Karla je boravila u jednom hotelu, koji je bio "baza" makroa punih godinu dana, kada je ugledala tračak nade. U hotel je upala grupa od 30-ak policajaca i taman kada je pomislila da je spasena, shvatila je surovu istinu.

- Izbacili su ih (makroe) iz hotela i zaključali zgradu. Mislila sam da je sve gotovo, da će sada doći hitna pomoć i da ću se osloboditi pakla. Ali, policajci su nas zatvorili u sobe, naterali da se skinemo i počeli da nas snimaju. I oni su nas silovali, a tu je bilo i devojčica od po 10 godina - priča Karla, koja je tada tek napunila 13.

- Bio je to veoma težak život, ne želim to nikome. Zaista, od 12. godine sam bila seksualno eksploatisana, a i pre toga sam prošla pakao, te je jasno kako sam mogla da poverujem u lažnu ljubav - rekla je.

Sa 15 godina je rodila devojčicu

Nakon što je policija otišla, pakao se nastavio, silovanja i batine su bila njena svakodnevnica, a u 15. godini se i porodila. Devojčicu joj je makro oduzeo.

- Moj horor se konačno završio 2006. godine, kada je specijalna jedinica policije razbila lanac makroa, prostitucije i trgovine ljudima, u koju su spadali i oni koji su me zarobili. U 16. godini, konačno sam osetila šta znači sloboda - priča devojka.

Napastvovanja je proživljavala minimum 30 puta dnevno

Tokom četiri užasne godine, Karla kaže da je silovana više od 43 hiljade puta.

- Silovana sam oko trideset puta dnevno, svakog dana. Na kraju, to je oko 43.200 puta - tužno je rekla Karla.

Više od 10 godina nakon bekstva, Karla Hasinto je priznala da je najteže prevazići strah da će se svakog trenutka vratiti po nju da joj naude.

- Najteže je bilo živeti u strahu većinu vremena, znajući da će me u nekom trenutku ubiti ili učiniti nešto meni ili mojoj porodici. Živela sam sa tim u glavi još od kada sam prvi put pokušala da pobegnem. Znala sam da me traže danima, mesecima, godinama... dobijala sam pretnje. Na kraju su me našli, ali se srećon ništa nije desilo - rekla je Karla. 2014. godine uhvatili su njenog trgovca kog su smestili u zatvor, a devojka kaže da je srećna jer više nikome ne može da naudi.

