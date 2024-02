Katastrofalan požar hara Teksasom, jedan od najvećih u istoriji: Gori površina veličine Južnobanatskog okruga (VIDEO)

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Flower Mound Fire Department via AP, Tanjug AP/Greenville Fire-Rescue, | |

Šumski požar prerasta u jedan od najvećih u istoriji Teksasa jer plamen preti više malih gradova.

Gomila šumskih požara zapalila se u sredu u Teksasu, uključujući požar koji je prerastao u jedan od najvećih u istoriji te američke savezne države, dok se plamen kretao alarmantnom brzinom i zacrnio pejzaž u ogromnom delu malih gradova i rančevi za stoku, javlja AP.

Baka (83) iz malog grada Stinet je jedina potvrđena žrtva. Međutim, vlasti tek treba da izvrše detaljnu potragu za žrtvama, ali su već upozorile da je šteta za neke zajednice velika.

Poznat kao požar Smokehouse Creek, najveći požar proširio se na više od 3.370 kvadratnih kilometara i prešao na delove susedne Oklahome. Sada je veći od američke savezne države Roud Ajlend (veličine gotovo kao Južnobanatski okrug), a šumarska služba Teksasa je saopštila da je plamen obuzdan na samo oko tri odsto površine.

"Verujem da će vatra rasti pre nego što bude u potpunosti obuzdana", rekao je Nim Kid, šef Teksaškog odeljenja za upravljanje vanrednim situacijama.

Najveći požar zabeležen u istoriji Teksasa bio je u kompleksu Istočni Amariljo 2006, koji je uništio oko 3.630 kvadratnih kilometara i odneo 13 života.

Vatrene zidove gurali su snažni vetrovi, dok su se ogromni pramenovi dima nadvijali stotinama metara u vazduh širom retko naseljenog regiona. Dim je odložio vazdušno osmatranje štete u nekim oblastima.

"Postojala je jedna tačka u kojoj nismo mogli ništa da vidimo", rekao je Greg Dauni (57), opisujući svoje bekstvo dok je plamen zahvatao njegovo susedstvo. "Nisam mislio da ćemo se izvući iz toga."

Članovi porodice identifikovali su nastradalu ženu kao Džojs Blankenšip, bivšu učiteljicu. Njen unuk, Li Kesada, rekao je da je objavio na forumu zajednice pitajući da li neko može da pokuša da je locira. Kesada je rekao da su policajci u sredu rekli njegovom ujaku da su pronašli ostatke bake u njenoj spaljenoj kući.

Kesada je rekao da bi ga s vremena na vreme iznenadila smešnim malim pričama "o njenim mukotrpnijim danima".

"Samo pričati sa njom bila je radost", rekao je on, dodajući da je Džoj bio njen nadimak.

Koordinator za upravljanje vanrednim situacijama okruga Hemphil Bil Kendal opisao je ugljenisani teren kao mesečev pejzaž. "Jednostavno je sve nestalo", rekao je.

Kendal je rekla da je oko 40 kuća spaljeno oko perimetra kanadskog grada, ali nijedna zgrada nije izgubljena unutar zajednice. Kendal je takođe rekao da je video "na stotine mrtvih goveda kako leže na poljima".

Tresea Rankin je snimila svoj dom u dok je goreo.

"Trideset osam godina sećanja, to je ono na šta ste mislili", rekla je gledajući kako joj plamen uništava kuću. "Tu se venčalo dvoje moje dece... Ali znaš, u redu je, sećanja neće nestati."

Mali grad Frič, severno od Amarilja, izgubio je stotine domova u požaru 2014. i izgleda da je ponovo teško pogođen. Gradonačelnik Tom Rej rekao je u sredu da je oko 40-50 kuća uništeno na južnoj ivici grada. Rej je rekao da je prirodni gas ostao isključen za grad sa 2.200 stanovnika.

Stanovnici verovatno "nisu spremni za ono što će videti ako dođu u grad", rekla je portparolka Uprave za hitne slučajeve okruga Hačinson Deidra Tomas u prenosu uživo na društvenim mrežama. Uporedila je štetu sa tornadom.

Vlasti nisu saopštile šta je izazvalo požar, ali su jak vetar, suva trava i neuobičajeno tople temperature podstakle vatru. U blizini Borgera, zajednice od oko 13.000 ljudi, službenici za hitne slučajeve u jednom trenutku kasno u utorak odgovorili su na pitanja uspaničenih stanovnika na Fejsbuku i rekli im da se spreme da odu ako već nisu.

"Bilo je kao vatreni prsten oko Borgera. Nije bilo izlaza... sva četiri glavna puta su bila zatvorena", rekla je Adrijana Hil, čija je kuća bila oko kilometar od požara. Rekla je da nam je vetar koji je razneo vatru u suprotnom smeru "spasao g*****".

Republikanski guverner Greg Abot izdao je deklaraciju o katastrofi za 60 okruga. Plamen koji je buknuo doveo je do toga da glavni objekat koji rastavlja američki nuklearni arsenal stopira operacije u utorak uveče, ali je u sredu bio otvoren za normalan rad.

Vremenska prognoza pružila je nadu vatrogascima — niže temperature, manje vetra i moguće kiše u četvrtak. Međutim, situacija je u sredu u nekim oblastima bila teška.

Konstantni vetar brzine do 72 km/h, sa udarima do 113 km/h, doveo je do toga da se požari koji su se širili na istok okrenu ka jugu, preteći novim oblastima, rekli su prognostičari. Ali vetrovi su se smirili nakon što je hladan front prošao u utorak uveče, rekao je Peter Vanden Boš, meteorolog u Nacionalnoj meteorološkoj službi u Amarilu.

Lagani uslovi se ponovo očekuju u petak, a vreme pogodno za požar bi se moglo vratiti do vikenda, rekao je Vanden Boš u sredu.

Kid je rekao da su prognoza za vikend i "veličina i obim" požara najveći izazovi za vatrogasce.

"Ne želim da tamošnja zajednica dobije lažni osećaj sigurnosti da svi ovi požari više neće rasti", rekao je Kid. "Ovo je i dalje veoma dinamična situacija."

Kako su naređenja za evakuaciju rasla u utorak, okružni i gradski zvaničnici su molili stanovnike da uključe usluge hitne pomoći na svojim mobilnim telefonima i budu spremni da odmah krenu.

"Dobili smo sjajan odgovor zajednice kada je od njih zatraženo da se evakuišu", rekao je Kid.

"Verujemo da smo spasili živote i ne želimo da se ljudi vrate ako su naređenja za evakuaciju i dalje na snazi."

Panteksova fabrika nuklearnog oružja, severoistočno od Amarilja, evakuisala je nebitno osoblje u utorak uveče iz opreza, rekao je Lef Pendergraft, portparol proizvodne kancelarije Nacionalne administracije za nuklearnu bezbednost u Panteksu. Vatrogasci su ostali u slučaju vanredne situacije.

Pantek je rano u sredu tvitovao da je objekat "otvoren za normalne dnevne smene".

Požar Smokehouse Creek proširio se iz Teksasa u susedni okrug Rodžer Mils u zapadnoj Oklahomi, gde su zvaničnici ohrabrivali ljude u oblasti Daram da pobegnu. Najmanje 13 kuća izgorelo je u požarima u državnom regionu Panhendl, saopštili su zvaničnici u sredu.

Meteorološka služba je takođe izdala crvena upozorenja i upozorenja o opasnosti od požara za nekoliko drugih država u središnjem delu zemlje.

