PESKOV SE ZVANIČNO OGLASIO: Specijalna vojna operacija u Ukrajini će se pre ili kasnije završiti NAŠIM USPEHOM!

Specijalna vojna operacija ruske vojske u Ukrajini će se, pre ili kasnije, završiti uspehom Rusije i Evropa i Rusija će morati da se dogovaraju kako dalje živeti, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Odnose ćemo morati da gradimo, ovako ili onako. Specijalna vojna operacija će se pre ili kasnije završiti našim uspehom, rekao je Peskov.

On je dodao da Rusija nikome u Evropi ne predstavlja pretnju i da računa na to da niko u Evropi nije pretnja za Rusiju.

Peskov je, međutim, primetio da Evropa i Rusija neće moći da uspostave iste odnose kao pre.

- Očigledno je da će to biti dogovor o novim modalitetima odnosa. Odnose kao pre neće moći da imamo, i to niko ni ne želi, pre svega mi - rekao je on i dodao da geografski Rusija i Evropa nemaju gde jedni bez drugih i zbog toga će u svakom slučaju graditi odnose na novim osnovama.