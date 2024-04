'OVO JE KAO ARMAGEDON!' Tornado poharao južnu Kinu, padao GRAD VELIČINE PESNICE, poginulo najmanje petoro (VIDEO)

Pet osoba poginulo je juče u tornadu u južnoj kineskoj metropoli Guangdžou.

Novinska agencija Sinhua javila je da su još 33 osobe povređene u nevremenu.

„Ovo je bilo kao Armagedon“, prokomentarisao je jedan stanovnik. Padao je grad veličine pesnice koji je probio krovove.

In addition to tornadoes, fist-sized hail also appeared in Guangzhou and Huizhou, and a chicken was killed by the hail. pic.twitter.com/XxZHgPi5CC — Jim (@yangyubin1998) 27. април 2024.

Grad je, kako kažu svedoci, ubio i neke domaće životinje.

Prema zvaničnim podacima, nevreme je oštetilo 141 objekat fabrike, ali nijedan stambeni objekat nije uništen. Kako prenosi Sinhua, spasilački radovi su već u velikoj meri završeni.

"It Is Like Armageddon" - Deadly Storms Hit Chinese City



A tornado left five dead and 33 hospitalised on Saturday in Guangzhou, before hail the size of coconuts rained down.



Local media report property damage in excess of $10mn. pic.twitter.com/cjF8xnH9CM — RT_India (@RT_India_news) 28. април 2024.

Posle tornada, meteorološka stanica u okrugu Bajun u Guangdžou zabeležila je brzinu vetra veću od 20 metara u sekundi (72 kilometara na sat).

Pre samo nedelju dana, jake kiše pogodile su Guangdžou i okolnu provinciju Guangdong, pri čemu su poginule najmanje četiri osobe i primorano je na evakuaciju više od 100.000 stanovnika.

The moment hail smashed through the iron roof in Guangzhou pic.twitter.com/y6InEXxGyI — Jim (@yangyubin1998) 27. април 2024.

Guangdžou ima preko 18 miliona stanovnika. Glavni grad provincije je jedan od najvažnijih ekonomskih centara u Kini.