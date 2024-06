'POČEO JE DA PLAČE, A ONDA MI JE ODSEKAO NOGU' Potresna ispovest devojke koja je preživela PAKAO u Gazi - Noga joj amputirana kuhinjskim NOŽEM!

Krajem prošle godine lekar u Gazi snimio je stravičan prizor: hitnu amputaciju noge koja je sprovedena na trpezarijskom stolu.

Kako bi spasio život mladoj devojci, morao je da joj kuhinjskim nožem i bez anestezije iseče nogu. Kod sebe je imao samo kantu i malo sapuna.

17-godišnja Ahed Bseiso se 19. decembra 2023. popela na najviši sprat zgrade nedaleko od bolnice Al Šifa u Gazi kako bi pokušala da pozove oca koji živi u Belgiji jer je tamo najbolji signal. Dok je tog jutra pokušavala da dobije oca, primetila je na ulici velike izraelske tenkove i onda je odjednom odjeknula jaka eksplozija.

"Čula sam prasak i zid se srušio na mene. Svuda je bilo prašine i isprva nisam mogla da shvatim gde sam", istakla je Ahed. Njena majka i rođaci su pritrčali u pomoć. Uspeli su da je izvuku iz ruševina, ali su videli da joj je jedna noga slomljena, a druga u još gorem stanju.

"Ujak je iz kuhinje uzeo sapun i krenuo čistiti nogu. Zatim je počeo da plače"

"Pitala sam ujaka da li je noga u redu, a on mi je samo rekao kako je bolje da ne gledam prema dole", dodala je. Porodica je odnela Ahed niz stepenice do stana. Napolju se čula pucnjava.

"Nije bilo hirurške opreme. Ujak je iz kuhinje uzeo sapun i krenuo da čisti nogu. Zatim je počeo da plače", prisetila se ona.

'He cut my leg off with a kitchen knife.'@Stone_SkyNews speaks to Ahed Bseiso from Gaza. A video of her amputation on a dining table went viral. No anaesthetic. No bandages. Just a bucket, some soap and a kitchen knife. https://t.co/5sX9t7bhob pic.twitter.com/0nBZiBffMb