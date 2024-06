'KAO EKSPLOZIJA U DALJINI' Snažan zemljotres pogodio ovaj deo Evrope

Potres je zabeležen u 6.36 sati po lokalnom vremenu, devet kilometara od grada Ansi u Francuskoj, odnosno 32 kilometra od Ženeve u Švajcarskoj.

Zemljotres je bio na dubini od pet kilometara.

Za sada nema informacije o povređenima ili materijalnoj šteti.

Građani su na sajtu EMSC opisali da su osetili zemljotres.

- Bio je veoma kratak, ali veoma moćan. Kao eksplozija u daljini - napisao je jedan građanin.

🔔#Earthquake (#séisme) M3.5 occurred 10 km E of #Annecy (#France) 9 min ago (local time 06:36:41).

