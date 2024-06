Prvi snimci strahovite oluje u Moskvi: Od posledica jakog vetra drvo palo i nasmrt zgnječilo prolaznika! (Video)

Muškarac je preminuo u četvrtak od posledica nevremena u Moskvi, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije, kako prenosi Anadolija.

"U Ivanovskoj ulici na severu Moskve od posledica jakog vetra palo je drvo i nasmrt zgnječilo prolaznika," saopšteno je.

Nadležni procenjuju materijalnu štetu i broj oborenih stabala. Zbog nevremena došlo je do poplava na gradskim ulicama i avenijama. Palo drveće se može videti i na ulicama.

Kako prenose mediji, još jedna osoba je poginula usled oluje, iako se tačne okolnosti još uvek ne znaju.

Severe storm in Moscow kills at least 2



