'Ostajemo uz vas' Bajden se sastao sa Zelenskim na NATO samitu: Ukrajina dobija novu američku pomoć vrednu 225 miliona dolara (VIDEO)

Sjedinjene Američke Države su u danas objavile novi bezbednosni paket za Ukrajinu vredan 225 miliona dolara, koji između ostalog uključuje raketnu bateriju "Patriot", dodatnu municiju za artiljerijske raketne sisteme visoke pokretljivosti i rakete.

Vašington je obezbedio više od 50 milijardi dolara vojne pomoći od 2022. godine kada je počela ruska invazija u Ukrajini. Ali američka vojna pomoć je odložena u Kongresu mesecima tokom zime, a ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da nedostatak oružja daje Rusiji prednost.

Nakon što su borbene linije ostale uglavnom zamrznute od početka sukoba, Moskva je poslednjih meseci napravila određeni napredak u istočnoj Ukrajini. Zelenski je pozvao zapadne vlade da povećaju i ubrzaju vojnu pomoć kijevskim snagama. Američko zakonodavstvo odobreno je u aprilu kojim je Ukrajini obezbeđeno 61 milijardu dolara.

