Isplivali novi šok detalji seks skandala sa Trampom! Ponovo se oglasila bivša porno glumica - plašila se za svoju i bezbednost porodice

Stormi Danijels bilo je plaćeno 130 hiljada dolara da ćuti o njihovom vanbračnom seksualnom kontaktu.

Bivša glumica u filmovima za odrasle Stormi Danijels rekla je da su je posledice skandala povezanog s bivšim američkim predsednikom Donaldom Trampom i utajenim novcem "fizički uništile", a sada je otkrila kako je doživela spontani pobačaj nakon što je bivši predsednik optužen još prošlog marta.

Danijels je za podkast Daily Maila "Everything I Know About Me" rekla da je "emocionalno i fizički patila" nakon što su se 2018. godine prvi put pojavili izveštaji da je imala aferu s Trampom i da je on pokušao da kupi njeno ćutanje neposredno pre predsedničkih izbora 2016. godine.

Iako je Danijels rekla da se suočila s "neozbiljnim pretnjama" nakon što je priča isprva izbila u javnost, uznemiravanje bivše porno glumice je prošle godine preraslo u nešto "više zastrašujuće", tačnije, kada je Tramp optužen za potplaćivanje Danijels u nameri da spreči izlazak njene priče u javnost.

"Kada su optužbe isplivale u javnost, ne samo da sam imala spontani pobačaj, već sam izgubila menstruaciju", rekla je Stormi.

Danijels je rekla da je ostavila skandal iza sebe, ali optužbe iz 2023. su vratile haos u njen život.

"Zaboravila sam na sve, konačno je sve utihnulo, udala sam se, vratila sam se režiji, vratila sam se industriji za odrasle, sve se nekako vratilo u normalu... I onda se vratio Donald Tramp i sve zaje***. I to ovog puta malo više od mene", prepričala je i još jednom ponovila da je Tramp osuđen za čak 34 kaznena dela.

Prema Danijels, ističe da se bojala za svoju sigurnost i sigurnost svoje porodice.

"Ovaj put je možda bilo manje pretnji, ali su bile mračnije, bile su stvarne", prepričala je Stormi navodeći da je dobijala pretnje smrću, pretnje vezane za seksualno zlostavljanje, a na meti je bila i njena ćerka.

Ranije ovog meseca, tokom intervjua s Rejčel Madov, ova 45-godišnja glumica i rediteljka filmova za odrasle rekla je da se brine da će uznemiravanje postati samo "smelije" ako se Tramp vrati na predsedničku dužnost.

"Mislim da će pokušati od mene da napravi još veći primer. Negativan, naravno", rekla je.

Podsećamo, Stormi je bilo plaćeno 130 hiljada dolara da ćuti o vanbračnom seksualnom kontaktu koji je navodno imala s Trampom, a plaćanje je lažno evidentirano kao pravni trošak, što je rezultiralo osuđujućom presudom protiv Trampa.

Autor: Snežana Milovanov