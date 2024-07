Decu Kejt Midlton i princa Vilijama zbog BIZARNOG zakona čeka mračan scenario ako im se roditelji razvedu - evo ko bi brinuo o njima

Ako se Kejt Midlton i princ Vilijam razvedu, deca će po starom zakonu pripasti dedi, odnosno kralju Čarlsu.

Još pre nego što je otkrila da ima rak i da mora ići na preventivnu hemotarpiju, šuškalo se kako su Kejt Midlton i princ Vilijam pred razvodom. Da između njih nije sve u najboljem redu govorilo se i nakon što su budućeg prestolonaslednika počeli povezivati s markizom Sarom Rouz Henberi, s kojom je navodno imao aferu. Sara je to demantovala, a članovi kraljevske porodice ćutali su kao i obično.

Iako kraljevski stručnjaci tvrde da veruju kako se Kejt i Vilijam neće razvesti, čak i ako je bio neveran, kruže brojne teorije zavere kako će se to ipak dogoditi. Na društvenim mrežama postavljaju se mnoga pitanja, poput onog gde će živeti Kejt ako se razvedu, ali i ono još važnije - šta će biti s decom nakon rastave braka?

Marlene Koenig godinama prati britansku kraljevsku porodicu i istakla je kako postoji zakon iz 1700.-ih prema kojem bi deca pripala vladaru, u ovom slučaju kralju Čarlsu III, Vilijamovom ocu, pišu strani mediji.

Čarls i Dajana su bili prisiljeni da pitaju kraljicu Elizabetu za dopuštenje mogu li Vilijam i Hari putovati s njima. Sve zbog tog zakona. Ipak, Koenig dodaje kako je taj zakon samo formalnost i zbog dobrih odnosa između članova kraljevske porodice i nakon razvoda i da roditelji uspeju sve dogovoriti s onim ko je na vlasti kako bi odgajali decu u što je više mogućoj privatnosti.

Ako se Kejt i Vilijam razvedu, sudbina njihove dece nije u njihovim rukama već u rukama dede Čarlsa, sve dok on ostane na tronu. Nije potpuno jasno kako bi se onda podelilo starateljstvo nad decom. The Sun se prisetio razvoda Čarlsa i Dajane te Princa Endrua i Sare Ferguson, koji nisu imali zvanično definisan to pitanje pre venčanja i to zato što ni nisu mogli odlučivati o deci ako se razvedu jer se zna da to radi osoba na vlasti. U oba slučaja su svejedno roditelji imali pristup svojoj deci i bili su uz njih dok su odrastali. Pretpostavlja se da bi sličan scenario mogao i Čarls imati za sina i snaju.

"Kejt neće moći da odvede princa Džordža, princezu Šarlot i princa Luija van države bez da to odobri kralj. Zbog tog pravila, velike su šanse da će Kejt dobiti apartman ili kuću kako bi s decom povremeno bila unutar granica Velike Britanije", ističu strani mediji.

Autor: Snežana Milovanov