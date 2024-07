Dečak koji je pokušao da ubije Trampa: Mnogi su zaboravili na slučaj iz 2016. kad je Tramp hitno sklonjen s bine! O ovom događaju snimljen film (FOTO)

Donalda Trampa su, nakon jučerašnjeg napada na mitingu u Pensilvaniji, pripadnici tajne službe užurbano su odveli na bezbedno, a to nije prvi put da se nekadašnjem predsedniku SAD dešava takav scenario. Naime, Tramp je užurbano odveden od strane tajne službe, takođe tokom držanja govora, pre osam godina.

Tramp je 2016. bio u sličnoj situaciji kada je držao govor u gradu Reno u Nevadi. Tada je neko u publici uzviknuo: "Pištolj!".

- Neposredno ispred bine, neidentifikovana osoba je uzviknula: "Pištolj!" Agenti Tajne službe i policajci Renoa odmah su uhapsili osobu - rekli su tada iz tajne službe i dodali da je detaljnom pretragom prostorije i okoline utvrđeno da nije bilo oružja.

Tramp je hitno odveden sa bine usred govora oko 21.05 sati, a kako su pisali mediji, "prkosno se vratio nekoliko minuta kasnije".

- Niko nije rekao da će da nam bude lako, ali nikada nećemo biti zaustavljeni - rekao je Tramp i zahvalio tajnoj službi, nakon čega je nastavio govor.

Pripadnici tajne službe iz prostorije su izveli mladića sa lisicama na rukama.

Nije bilo poznato ko je uzviknuo, ali čovek koji je priveden i kasnije pušten novinarima je rekao da je "doživotni republikanac" i da je samo pokušao da podigne natpis na kom je pisalo "Republikanci protiv Trampa". Njegovo ime je Ostin Krits i on je ispričao da je njegov pokušaj da podigne natpis izazvao negativno skandiranje i da su ljudi pokušavali da mu ga otmu.

- Odjednom, pošto nisu mogli da dohvate natpis i napali su me. Tada je neko uzvinuo nešto o pištolju i tada je sve izmaklo kontroli - rekao je i dodao da mu je drago što je policija brzo stigla jer su ga ljudi pretukli.

Iako oružje nije pronađeno, nekima od onih u masi rečeno je da je čovek sa pištoljem. Drugi su rekli da su videli nekoga sa tamnim predmetom, ali je bilo očigledno da to nije oružje.

Hteo da ubije Trampa

Pet meseci ranije, u junu 2016. godine, jedan Britanac je uhapšen u Las Vegasu je pokušao da policajcu otme pištolj na Trampovom skupu, a kasnije je rekao policiji da želi da ubije Trampa, saopštile su vlasti.

Osumnjičeni Majkl Sandford, koji je tada imao 19 godina, rekao je istražiteljima da je pokušao da zgrabi pištolj "da bi pucao i ubio Trampa" i da je mislio da će ga policija ubiti u tom pokušaju, napisao je agent Tajne službe u izjavi pod zakletvom.

Back in 2016, during a Trump rally in Las Vegas, Michael Steven Sandford made a bold attempt to grab a police officer's gun and take a shot at the man himself. It's like history decided to hit the replay button! pic.twitter.com/8g2S0Ll7VP — Millennial Trucker (@millennialtrukr) 14. јул 2024.

Tužioci su rekli da je Sandford dan ranije otišao na streljanu i vežbao pucanje iz pištolja "glok". Sandfordova majka je rekla da je njen sin imao "ceo život imao probleme sa mentalnim zdravljem".

O njegovom slučaju snimljen je i dokumentarni film pod nazivom "Dečak koji je pokušao da ubije Trampa" (The boy who tried to kill Trump).

U martu iste godine obezbđenje je pojurilo na binu i okružilo Trampa na predizbornom događaju u Dejtonu u Ohaju, nakon što su iza njega izbili neredi. Uhapšen je 32-godišnji muškarac i optužen za izazivanje panike.

Autor: Jovana Nerić