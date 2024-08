NAJTOPLIJI JUL U ISTORIJI GRČKE: Objavljeni šok podaci, temperatura otišla U NEBESA

Naučnici objašnjavaju da je temperatura tokom jula 2024. godine daleko premašila uobičajenu temperaturu za ovo doba godine širom zemlje

Prema meteorološkim podacima koje je analizirala Nacionalna meteorološka služba Atine, jul 2024. je bio najtopliji jul u istoriji, saopšteno je danas.

Naučnici objašnjavaju da je temperatura tokom jula 2024. godine daleko premašila uobičajenu temperaturu za ovo doba godine širom zemlje, preneo je Katimerini.

Temperatura je premašila prosečne vrednosti od 1991. do 2020. za plus 2,9 stepeni Celzijusa i prethodno najtopliji jul 2012. godine za plus 0,3 stepena Celzijusa.

U poslednje četiri godine zabeležena su tri od četiri najtoplija jula u Grčkoj.

Što se tiče prosečne temperature u Grčkoj od 1960. do 2024. godine za mesec jul, zabeleženo je povećanje od plus 2,5 stepeni Celzijusa.

Vreme u Srbiji

Što se tiče vremena u Srbiji, u toku noći po koji pljusak je moguć je na području Mačve, Podunavlja i u Posavini, kao i na širem području Beograda, ali se takođe ne očekuju značajnije padavine.

Blago pogoršanje vremena je posledica premeštanja oslabljenog hladnog fronta. Dakle, hladni front neće doneti Srbiji značajnije padavine, a njegov uticaj najviše će se osetiti u vidu blagog pada temperature vazduha i pojačanog severozapadnog vetra, koji će u Vojvodini i na istoku Srbije biti povremeno i jak.

Maksimalna temperatura u utorak biće do 29-30°C. Pored ređe pojava padavina, u utorak se očekuje smena sunčanih i oblačnih intervala.

Od srede se očekuje sunčano i pravo letnje vreme, a svakim danom biće sve toplije.

Maksimalna temperatura tokom vikenda biće iznad 35°C, a sledeće sedmice i do 40°C.

Dakle, iako se noćas i sutra tek ponegde očekuje ređa pojava izolovanih padavina, značajnjih padavina u Srbiji neće biti narednih 15 dana, tako da se očekuje vrlo sušno vreme, uz intenzivniji toplotni talas.

Autor: Dubravka Bošković