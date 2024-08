Majka kidnapovala ćerku uz pomoć sinova: Krila je kod vođe verskog kulta, mesecima bežala od zakona

Kimberli Del Dejvidson-Drolet (53) iz Jute optužena je da je kidnapovala svoju četvorogodišnju ćerku u januaru 2023. godine.

Uspešno je izbegavala policiju 18 meseci, uz pomoć svojih odraslih sinova, pre nego što je konačno uhvaćena.

U vreme kada je navodno kidnapovala svoju ćerku, ona i njen bivši muž, Lorens Drolet, bili su u procesu razvoda.

Posle 14 meseci planiranja, 10. januara 2023. godine, Kimberli je prodala svoj automobil u Juti za 13.000 dolara i deponovala novac na svoj bankovni račun, prema saveznoj optužnici.

Tri dana kasnije, podigla je 16.000 dolara i prebacila preostali iznos na svoju sestru Kristin Meril.

Trinaest dana kasnije, majka je navodno spakovala sve stvari u torbe i stavila ih u kamion svog 30-godišnjeg sina Džeksona Dejvidsona, a zatim se odvezla preko zemlje do Misurija. Svoj mobilni telefon ostavila je kod kuće, a sebi kupila drugi.

Laurence refuses to give up hope and continues to search for his daughter.



If you have any information about Gracyn or her disappearance, please contact NCMEC at 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) or the Murray Police Department (Utah) at 1-801-840-4000. https://t.co/oEn30iXkiU pic.twitter.com/doTvSmwVeU