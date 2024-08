'JESI LI I TI PIJAN?' Šokantan snimak sa fronta u Ukrajini, vezali pijane saborce za drvo, a onda počelo NEMILOSRDNO PREMLAĆIVANJE

Ruski vojnici vezali su pijane saborce za drvo jer su navodno prethodno pucali jedni na druge.

Anton Geraščenko, savetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine, objavio je na svom nalogu na društvenoj mreži X šokantan snimak na kome se vide kako vojnici tuku tri saborca vezana za drvo. Geraščenko tvrdi da su vezani vojnici prethodno pod dejstvom alkohola učestvovali u incidentu u kome je navodno bilo i mrtvih.

Russian soldiers tied other Russian soldiers to trees and beat them up for being drunk. https://t.co/9bdgKAjUy0 pic.twitter.com/TbssayVpRf