Tajfun Šanšan pogodio Japan: Najmanje tri osobe poginule, 250.000 domaćinstava ostalo bez struje (FOTO+VIDEO)

Najmanje tri osobe su poginule danas na jugozapadu Japana, koji je pogodio tajfun Šanšan sa obilnim padavinama i veoma snažnim udarima vetra, zbog čega je bez struje ostalo više od 250.000 domaćinstava, a takođe je obustavljen ili otežan vazdušni i železnički saobraćaj.

Tajfun, sa udarima vetra do 198 km na sat , jutros se spustio na kopno blizu grada Satsumasendai, na jugozapadnom ostrvu Kjušu, saopštila je meteorološka agencija.

Tri osobe su poginule, jedna se vodi kao nestala, dve su teško povređene, a pet je zadobilo lakše povrede zbog tajfuna, saopštio je sekretar japanske vlade Jošimasa Hajaši, prenosi Rojters.

"Pošto se ovaj tajfun kreće sporo, ukupna količina padavina mogla bi biti prilično velika", rekao je Hajaši na konferenciji za novinare.

🇯🇵 Typhoon Shanshan’s arrival has thrown Japan into chaos, but it feels like a warning of something worse. (#earthquake)



-Nearly 845,000 people on Kyushu have been forced to evacuate, businesses like Toyota have shut down, and transportation is paralyzed.



-Flights canceled,… pic.twitter.com/8ozr3wbHFv