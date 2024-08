'OVO JE NAPAD NA OBIČNE LJUDE' Rusi granatirali zgradu u Harkovu, najmanje petoro mrtvih, među njima i DEVOJČICA - Oglasio se Zelenski! (VIDEO)

Prema prvim informacijama, najmanje pet osoba, uključujući i 14-godišnju devojčicu, poginulo je u ruskom napadu na 12-spratnu zgradu u Harkovu.

Pored toga, ranjeno je oko 50 ljudi. Nije isključeno da među ruševinama ima preživelih, ali zarobljenih stanovnika, usled čega se oglasio i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, koji je i objavio snimak urušene zgrade nakon napada.

- Ruski napad na Harkov bio je direktan napad na ljude, na običnu zgradu. Sve službe su trenutno uključene u akciju spasavanja. Zahvaljujem svima koji u ovom trenutku pomažu da se spasu životi - napisao je Zelenski.

The Russian strike on Kharkiv directly on people, on ordinary house. All services are currently engaged in the rescue operation. I thank everyone who is helping to save lives at this moment.



