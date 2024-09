UKRAJINCI UDARILI NA MOSKVU! Dugotrajni napadi dronova u oblasti ruske prestonice! Oglasili se zvaničnici, prvi snimci sa terena (VIDEO)

Ukrajina je pokrenula dugotrajne napade dronovima na elektrane i rafinerije u Moskovskoj i Tverskoj oblasti.

Rojters prenosi da su to jutros saopštili ruski zvaničnici i mediji.

Oni su naveli da je na desetine dronova uništeno i u drugim delovima Rusije.

Ukrinform prenosi navode Telegram kanala Astra da je "u Konakovu u Tverskoj oblasti vatra izbila na području lokalne elektrane nakon napada bespilotnih letelica".

Large drone attack over Moscow



"Firefighters left for the Moscow oil refinery in Kapotnya after receiving information about a fire, the call was a level 5 emergency, emergency services reported," TASS



Also, local residents claim that the Kashira State District Power Plant was… pic.twitter.com/DWq5TXpAuM