Ilon Mask ŠOKIRAO JAVNOST: Planira da šalje ljude na Mars svojim 'Staršipom', zna se i TAČNA GODINA

Iako je tek nedavno stigao u svemir i vratio se, Ilon Mask smatra da može poslati svoj raketni sistem "Staršip" na Mars za samo dve godine.

Na društvenoj mreži X, osnivač SpaceX-a je rekao da će bespilotne misije na Mars 2026. godine "testirati pouzdanost sletanja u celosti" na crvenu planetu.

Dve godine kasnije, 2028. godine, "Staršip" će prvi put transportovati ljude na Mars – što bi označilo prvi put da ljudi kroče na drugu planetu.

"We gonna go to the Moon, we gonna have a base on the Moon, we gonna send people to Mars and make life multiplanetary"



