Sumorna procena: Švedskoj će trebati najmanje deset godina da reši problem kriminala maloletničkih bandi

Švedska koja je do pre desetak godina važila za idiličnu skandinavsku zemlju danas je u vrhu liste članica EU po stopi kriminala počinjenog vatenim oružjem.

Međunarode bande sada regrutuju decu.

Švedskoj će trebati najmanje deset godinada reši problem kriminala maloletničkih bandi, poručio je ministar pravde ove zelje.

"Problemi su svakako veoma ozbiljni i biće potrebno vreme da se taj trend uspešno preokrene, ne samo što se dece tiče", rekao je Gunar Stromer, ministar pravde.

Švedsku je potresao talas nasilja bandi poslednjih godina, sa stopom kriminala počinjenog vatrenim oružjem koji je među najvišima u Evropskoj uniji. Prema zvaničnim podacima 62 osobe su ubijene u Švedskoj 2022, a broj žrtava 2023. godine bio je 54.

