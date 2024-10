PUTINU U POMOĆ STIŽE NAJJELITNIJA VOJSKA: Šta je 'Olujni korpus', jedna od najmićnijih specijalnih jedinica na svetu Novosti online

Severnokorejska pojačanja dolaze usred naznaka da se Rusija bori s popunjavanjem svojih snaga.

Broj ruskih vojnika poginulih ili ranjenih u Ukrajini premašio je navodno brojku od 100.000.

Zato se Rusija oslanja na plaćenike, a sada i na trupe iz inostranstva.

Severnokorejski vojnici koji idu u Rusiju su iz jedanaeste armije Severne Koreje, elitne jedinice poznate kao Olujni korpus, prema Nacionalnoj obaveštajnoj službi Južne Koreje.

- Ovo nisu obični severnokorejski vojnici, od kojih većina nikada nije prošla odgovarajuću borbenu obuku - rekao je Go Mjong-hjun, viši saradnik južnokorejskog Državnog instituta za strategiju nacionalne bezbednosti u Seulu.

Šta je Olujni korpus?

Temelji današnje severnokorejske specijalne jedinice postavljeni su u drugoj polovini 1960-ih godina, desetak godina nakon potpisivanja primirja između Severne (DPRK) i Južne Koreje (ROK), kojim su zaustavljeni veći sukobi i smatra se neslužbenim krajem Korejskog rata, iako on službeno nikad nije završio.

