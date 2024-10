Šef regiona Andaluzije Huan Manuel Moreno Bonilja rekao je da je 71-godišnji muškarac poginuo u poplavama, čime je broj potvrđenih žrtava u nezapamćenoj katasftrofi u Španiji porastao na 73.

Najmanje 120.000 ljudi je bez telefonskih usluga u regionu Valensije, rekao je za El Pais Enrike Blanko iz telekomunikacione grupe Telefonika. Drugi izvori su novinama rekli da bi broj ljudi bez ove usluge mogao biti i do 200.000.

Portugalski premijer Luis Montenegro rekao je da je njegova zemlja spremna da pomogne Španiji nakon iznenadnih katastrofalnih poplava.

„Portugalska vlada izražava saučešće zbog velikog broja žrtava poplava u Španiji, izražava solidarnost sa španskim narodom i vladom i stavlja se na raspolaganje za svu neophodnu pomoć“, rekao je on.

Prethodno su pomoć ponudili italijanski premijer Đorđa Meloni i nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok.

- Evropa se drži zajedno. Nemačka je spremna da pomogne na bilo koji način - rekla je Berbok.

- Italija je uz Španiju u ovom strašnom trenutku - rekla je Meloni.

Spain 🇪🇸,



Rescuers frantically search for survivors after at least 64 people killed in catastrophic #Spain flooding



By



Associated Press



Published Oct. 30, 2024



Updated Oct. 30, 2024, 10:08 a.m. ET pic.twitter.com/ZseAu2TTPF