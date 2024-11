NEVEROVATNO OBEZBEĐENJE DONALDA TRAMPA: Psi roboti naoružani mitraljezima patroliraju kućom 24 sata dnevno (VIDEO)

Nedavno se u Sjedinjenim Američkim Državama dogodio impresivan (i pomalo neobičan) događaj: po prvi put u istoriji, tek izabrani predsednik SAD-a, Donald Tramp, zaštićen je robotskim sistemima.

Konkretno, viralni video objavljen na internetu prikazuje bezbednosne mere koje su američke vlasti preduzele u cilju zaštite novog američkog predsednika Donalda Trampa.

Među sredstvima koje su američke vlasti rasporedile za zaštitu "planetarnog lidera" našli su se i neki robotski psi opremljeni lakim mitraljezima, GPS sistemima, senzorima za detekciju i raznim drugim sistemima.

Ovi robotski sistemi patrolirali su područjem oko Trampove rezidencije. Isto su činili i američki agenti u oklopnim vozilima i brzim čamcima.

Security at Donald Trump's Mar-a-Lago residence in Florida has been stepped up following his victory in the US presidential election.



Robot dogs were seen while patrolling the area. pic.twitter.com/v7xfFYwdoe