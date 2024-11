PRETI ESKALACIJA SUKOBA: Severnokorejski general ranjen u napadu RAKETOM na Kursku oblast!

Visoki severnokorejski general ranjen je u nedavnom ukrajinskom napadu raketom "storm šedou" na Kursku oblast u Rusiji, objavio je Vol strit džurnal (WSJ), pozivajući se na neimenovanog zapadnog zvaničnika.

Zvaničnik nije precizirao težinu povrede. List navodi da je to prvi put da je jedan zapadni zvaničnik potvrdio da je visoki severnokorejski vojni zvaničnik povređen u ratu između Ukrajine i Rusije.

Ukrajinski i zapadni zvaničnici rekli su novinarima da su ukrajinske snage ispalile u sredu najmanje 10 britanskih projektila "storm šedou" na region Kurska. Kasnije se ispostavilo da su rakete pogodile štab u kojem su bili ruski i severnokorejski generali, preneo je Unian.

