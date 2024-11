Majka dete godinama držala u fioci: Pronađeno u zastrašujućem stanju, porodica užasnuta

Majka trogodišnje devojčice osuđena je na više od sedam godina zatvora jer je dete držala u fioci kreveta.

Devojčicu je prošlog februara pronašao partner njene majke kada je otišao u toalet i čuo buku koja je zvučala kao beba. Malena nije mogla da govori ni da hoda i bila je izuzetno neuhranjena. Imala je rascep nepca, bila je raščupana i dehidrirana. Brzo je pozvao policiju.

Na lice mesta prva je stigla socijalna radnica. Bila je iznenađena i izuzetno šokirana onim što je videla.

- Pitala sam majku da li dete drži ovde, u fioci kreveta, a ona je nehajno odgovorila — da. Pitala sam je da li je još neko video dete, a ona je rekla da nije. Potpuni je užas što je moje lice jedino lice osim majčinog koje je dete videlo - rekla je socijalna radnica.

Devojčica je rođena u martu 2020. godine u kadi kod kuće u Češiru, severozapadna Engleska, ali nikada nije zvanično registrovana. Majka je rekla policiji da je otac deteta bio nasilan, pa nije htela da mu kaže da je trudna. Stavila je bebu u fioku svog kreveta i povremeno se vraćala da je nahrani i promeni pelene. Kako se dodaje, majka je ostavljala devojčicu u fioci satima, dok je vodila ostalo decu u školu. Na Badnje veče čak ju je ostavila samu tokom noći, dok je sa ostalom decom otišla kod roditelja.

Pronađena u zastrašujućem stanju

