DŽIHADISTI SU U GRADU! Sirijska vojska naredila HITNO povlačenje iz Alepa - Ubijeno na desetine vojnika! (FOTO+VIDEO)

Napad pobunjenika i džihadista predstavlja najveći izazov za ​​poslednjih nekoliko godina koji je zatekao predsednika Bašara al-Asada, jer su linije fronta uglavnom bile "zamrznute" od 2020. godine.

Sirijska vojska je saopštila da je na desetine njenih vojnika ubijeno tokom napada pobunjenika na severozapadu Sirije i da su pobunjenici uspeli da uđu u velike delove grada Alepa, primoravajući vojsku da se pregrupiše.

Sirijska vojska je objavila da "privremeno povlači trupe" iz Alepa kako bi pripremila kontraofanzivu protiv terorista, preneo je Rojters.

Saopštenje sirijske vojske je njeno prvo javno priznanje da su pobunjenici predvođeni džihadistima Hajat Tahrir al-Šama ušli u grad Alep koji kontroliše sirijska vlada.

- Veliki broj terorista i dužina fronta primorali su naše oružane snage da izvedu operaciju pregrupisavanja u cilju jačanja odbrambenih linija kako bi apsorbovali napad, sačuvali živote civila i vojnika i pripremili se za kontranapad - stoji u saopštenju sirijske vojske.

The #SNA has released footage of FPV drones attacking #SDF and regime positions in the eastern #Aleppo countryside. pic.twitter.com/UcOPcGFC07 — MENA Observer (@middleeastwars) 30. новембар 2024.

U saopštenju sirijske vojske navodi se da pobunjenici nisu uspeli da uspostave snažna uporišta i ojačaju položaje u gradu Alepu zbog kontinuiranog bombardovanja njihovih položaja od strane sirijske vojske.

So sehen die Terroristen übrigens aus, die euch der #Staatsfunk als "syrische Rebellen" verkaufen möchte 🤷‍♂️ #Aleppo https://t.co/l9TZJ3Gjf5 — Der Connaisseur (@ConnaisseurDer) 30. новембар 2024.

Dva sirijska vojna izvora izjavila su ranije da su ruski i sirijski ratni avioni gađali pobunjenike u predgrađu Alepa u subotu. Rusija je 2015. rasporedila svoje vazduhoplovne snage u Siriji kako bi pomogla Asadu u sirijskom građanskom ratu, koji je počeo 2011. godine.

Pobunjeničke i džihadističke frakcije počele su svoju iznenađujuću ofanzivu ranije ove nedelje, probijajući se kroz gradove i sela koje kontroliše Damask i stižući sve do Alepa skoro deceniju od kada su vladine snage koje podržavaju Rusija i Iran isterale pobunjenike iz grada, preneo je Rojters.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Moskva smatra napad pobunjenika kao kršenje suvereniteta Sirije.

- Zalažemo se za to da sirijske vlasti što pre uvedu red u to područje i uspostave ustavni poredak - rekao je on.

Autor: Iva Besarabić