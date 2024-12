Snažan zemljotres od 7,3 stepena Rihterove skale pogodio je područje u blizini Port Vile, glavnog grada Vanuatu.

U potresu su oštećene zgrade i druga infrastruktura.

Prema podacima Geološkog instituta SAD (USGS) zemljotres se dogodio u 12:47 sati po lokalnom vremenu na dubini od deset kilometara.

Zemljotres je nakratko izazvao upozorenje na cunamije za delove ove pacifičke ostrvske zemlje, ali su službenici u 14:14 po lokalnom vremenu objavili da je pretnja prošla.

Broj žrtava još nije poznat.

Snimci na društvenim mrežama prikazuju srušene zgrade, automobile pogođene urušenim pločama i nameštaj razbacan po podovima unutar kuća.

First floor of American Embassy in Port Vila, Vanuatu is completely gone after 7.4 earthquake. It is feared that the staff of embassy was inside.

Internet is down and many other buildings have collapsed.

December 17, 2024#earthquake #terremoto #sismo #Vanuatu pic.twitter.com/n5CAzwPoix