Mark Zakerberg uvodi ogromne promene na Fejsbuku: Vraćaju se slobode, ugleda se na Ilona Maska

Kompanija Meta je donela odluku da ukine svoj program provere činjenica i ukida ograničenja govora kako bi "vratilo slobodno izražavanje" na Facebook, Instagram i Meta platformama, priznajući da su njene trenutne prakse moderiranja sadržaja "otišle predaleko".

"Vratićemo se našim korenima i fokusirati se na smanjenje grešaka, pojednostavljivanje naših politika i vraćanje slobode izražavanja na našim platformama. Tačnije, rešićemo se provere činjenica i zameniti ih beleškama zajednice sličnim X, počevši od SAD.", rekao je izvršni direktor kompanije Meta Mark Zakerberg u video snimku objavljenom u utorak ujutro.

Metin glavni sekretar za globalne poslove, Džoel Kaplan, je za Fox News objasnio kakve će to promene biti.

NOW - Zuckerberg: "We're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X." pic.twitter.com/UtZxzCojpN