U Los Anđelesu, tačnije kalifornijskom Pacifik Palisadsu, i dalje bukti šumski požar koji vatrogascima zadaje puno problema jer je vatrena stihija još nije zauzdana.



Nakon što je 30.000 ljudi evakuisano, na mrežama se pojavio video-snimak gde su dva stanovnika zarobljena u luksuznoj vili dok oko njih kulja vatrena stihija.

Kako se navodi na društvenim mrežama, dvojica muškaraca i pas su zarobljeni u kući dok napolju bukti požar. Nešto kasnije, muškarac po imenu Kevin Dalton, na Instagramu je objavio je da su obojica muškaraca uspešno evakuisana kao i njihov pas.

Novinar CBS-a Džonatan Viljoti izvestio je da vatrogasci u Los Anđelesu više ne pokušavaju da spasu objekte, već samo pokušavaju da spreče širenje požara.

Vanredno stanje

Guverner Kalifornije Gevin Njusom proglasio je danas vanredno stanje u okruzima Los Anđeles i Ventura, zbog šumskog požara koji je zahvatio prigradsko naselje Pacifik Palisads, zbog koga je naređena i evakuacija oko 30.000 ljudi.

Nightmare Fuel

Two men and a dog trapped in a home surrounded by the Palisades fire. pic.twitter.com/YDCkFmLNbH