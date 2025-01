Požari u Los Anđelesu bukte već četvrti dan. Gori nekoliko velikih požara, većina i dalje neobuzdana. Najmanje sedam ljudi je poginulo, ali zvaničnici upozoravaju da će stvaran broj ostati nejasan sve dok ne bude bezbedno da istražitelji pristupe kvartovima. Više od 170.000 ljudi je evakuisano.

10:20 Otac u kolicima hteo da spasi sina prikovanog za krevet, obojica poginuli

Otac i sin, obojica osobe s invaliditetom, poginuli su u požaru u Altadeni, u Los Anđelesu, izvestio je Washington Post.

Hajime Vajt, stanovnica Arkansasa, rekla je za Post da je poslednji put komunicirala sa svojim ocem, Anthonijem Mitčelom, u sredu ujutro.

10:12Malibu pre i nakon požara

Snimci iz gradića Malibu u blizni LA-a, jednog od najlepših obalnih delova Kalifornije, pokazuju razmere katastrofalnog požara.

Malibu’s waterfront before and after the wildfires, which destroyed some of the most expensive properties in California

pic.twitter.com/RQmlY5LoQj — FearBuck (@FearedBuck) 09. јануар 2025.

Kuće i zgrade su potpuno sravnjene sa zemljom.

08:53 Kamala Haris otkazala posete Singapuru, Bahreinu i Nemačkoj zbog požara

Potpredsednica SAD Kamala Haris je otkazala planirana putovanja u Singapur, Bahrein i Nemačku zbog požara koji bukte u Kaliforniji, saopštila je Bela kuća.

Odlazeći američki predsednik Džozef Bajden prethodno je otkazao posetu Italiji gde je trebalo da se sastane sa papa Franjom, italijanskim predsednikom Serđom Matarelom i premijerkom Đorđom Meloni, preneo je Rojters.

08:49 Stotine zatvorenika učestvuje u gašenju požara u Kaliforniji

Stotine zatvorenika iz Kalifornije raspoređene su kako bi pomogle u borbi protiv požara koji zahvataju područje Los Anđelesa, pri čemu neki rade 24-satne smene za svega 26,90 dolara, odnosno nešto više od jednog dolara po satu.

Hundreds of California prisoners are fighting the LA fires, with some earning little more than $1 an hour https://t.co/2uCNx1a47L via @businessinsider — LiseLaSalle@The Trouble With Justice (@Thetroublewit) 09. јануар 2025.

08:24 Postoje određena uska grla kada je reč o evakuaciji, broj vatrogasnih stanica isti poslednjih 50 godina

Trejsi Park, gradska većnica za 11. okrug Los Anđelesa, koji uključuje Pacific Palisades, izjavila je da su požari koji još uvek traju "užasni, zastrašujući i traumatični" te da osobe pogođene ovim događajem nisu samo njeni birači, već i njeni prijatelji.

"Ovo je zajednica kojoj požari nisu nepoznanica," rekla je Park za CNN, dodajući kako su ljudi u ovom okrugu dobro upoznati s, kako je opisala, neadekvatnim protokolima koji se od njih traže u ovakvim hitnim situacijama.

"Znamo da postoje određena uska grla kada je reč o evakuaciji, i stoga je iznimno frustrirajuće videti da se isti problemi ponavljaju u onome što je sada postalo najrazornija katastrofa u istoriji Los Anđelesa", izjavila je.

"To ukazuje na hronično nedovoljno ulaganje u ključnu infrastrukturu, kao i u javnu sigurnost."

Park je za CNN rekla da je broj vatrogasnih stanica i vatrogasaca u Los Anđelesu ostao isti poslednjih 50 do 60 godina - uprkos potrebi za barem 62 nove vatrogasne stanice kako bi se zadovoljila prosečna dnevna potražnja.

"Tokom prošlogodišnjeg proračuna borila sam se za očuvanje tih pozicija, i uspela sam u tome. Ali to je samo kap u moru", izjavila je i dodala da se broj poziva za pomoć utrostručio.

07:55 U okrugu Los Anđeles uhapšeno 20 ljudi zbog pljačke tokom požara

Najmanje 20 ljudi uhapšeno je u okrugu Los Anđelesa zbog pljačke tokom šumskih požara koji besne u toj oblasti, rekla je članica nadzornog odbora okruga Los Anđeles Ketrin Barger.

Ona je pljačkaše nazvala "oportunistima".

"Nećemo dozvoliti da se ovo i dalje dešava. Neću stajati po strani i dozvoliti da se traumatično iskustvo dodatno pogorša", rekla je ona na konferenciji za novinare, prenosi CNN.

Vlasti rade na uspostavljanju policijskog časa u oblastima oko požara Palisejds i Iton kako bi sprečile pljačku, rekao je šerif okruga Los Anđeles Robert Luna.

On je naveo da se detalji razrađuju, ali da se nada da bi policijski čas od 18 do 6 sati mogao biti uveden do večeras.

"To je neprihvatljivo ponašanje", rekao je Luna.

07:40 - JP Morgan: Ekonomski gubici zbog požara oko LA oko 50 milijardi dolara

Prema proceni američke multinacionalne kompanije za finansijske usluge JP Morgan, ekonomski gubici od šumskih požara u okrugu Los Anđeles verovatno su se više nego udvostručili u samo poslednja 24 sata i sada iznose blizu 50 milijardi dolara.

Osigurani gubici mogli bi prema procenama premašiti 20 milijardi dolara, a ta cifra bi mogla da poraste u zavisnosti od toga kada se požari konačno obuzdaju, navodi JP Morgan, koji je i najveća banka u Sjedinjenim Američkim Državama, u izveštaju koji procenjuje uticaj požara na industriju osiguranja, preneo je danas Si-En-En.

Takvi gubici bi požar u okolini Los Anđelesa učinili dvostruko većim udarom za industriju osiguranja od onoga što je ranije bio najskuplji požar, u Buti Kaunti Kampu iz 2018. godine, koji je industriju osiguranja koštao deset milijardi dolara, navodi se u izveštaju.

U izveštaju se navodi da je blizu 15.000 kuća i zgrada do sada u riziku od požara, u odnosu na 13.000 koliko ih je bilo u sredu.

💔🇺🇸 This is Los Angeles today, not Gaza.



The US should focus on solving its OWN CRISES instead of funding GENOCIDES abroad! pic.twitter.com/WcKUjH5nOz — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) 09. јануар 2025.

Prema proceni AP, do sada je u više požara koji besne oko Los Anđelesa uništeno oko 2.000 zgrada, a najmanje 10 osoba je poginulo.

07:11 - Uhapšen muškarac pod sumnjom da je pokušao da izazove požar

Policija Los Anđelesa saopštila je da je uhapsila muškarca osumnjičenog za pokušaj podmetanja požara u području Vudland Hilsa.

U izjavi stoji da su u četvrtak u 16:32 po lokalnom vremenu policajci dobila poziv o "mogućem osumnjičenom za paljenje na adresi 21700 Ybarra Road"

"Komentari u pozivu navodili su da je muškarac čuo kako osumnjičeni "pokušava zapaliti vatru"", navodi se u izjavi.

"Osumnjičeni je uhapšen i prevezen u stanicu Topanga."

Ulica Ybarra Road nalazi se neposredno severno od područa gde požar Palisads gori od utorka, ali policija je naglasila da je istraga u toku i da zasad ne mogu potvrditi "ikakvu povezanost ovog osumnjičenog s bilo kojim požarom".

06:56 - Satelitski snimci otkrivaju razmere uništenja u Los Anđelesu

Požar Palisads skoro je u potpunosti uništio veći deo Pacifik Palisadsa u Los Anđelesu, pokazuju novi satelitski snimci iz Maxar Technologiesa.

Snimci su napravljeni u lažnim bojama, koristeći talasne dužine koje pomažu u boljoj vizuelizacija spaljenih područja. Sve što je na naslovnoj slici prikazano crvenom bojom označava vegetaciju koja je ostala nakon požara.

06:51 - Broj poginulih porastao na 10

Odeljenje za medicinska ispitivanja okruga Los Anđeles izvestio je da je do četvrtka uveče dobio obaveštenje o 10 smrtnih slučajeva povezanih s požarima.

Medicinski ispitivač nije objavio imena žrtava. Prema saopštenju, svi slučajevi čekaju identifikaciju i obaveštavanje zakonskih srodnika.

06:29 - Zašto toliko požara besni u Los Anđelesu i šta se krije iza poslednjeg?

Dok Kalifornijom bukte vatrene stihije sa kojima se specijalne jedinice i vatrogasci teško bore, guverner države Gavin Njusom ističe da u ovom delu Amerike više nema sezone požara i da je ova nepogoda prisutna "tokom cele godine".

Najmanje pet osoba poginulo je u požarima koji su zahvatili delove Los Anđelesa i susedni okrug Ventura, zbog čega je evakuisano više od 170.000 ljudi. Fotografije i video-snimci prikazuju apokaliptične prizore u kojima cela naselja ponovo gore pod nebom obojenim u narandžastu boju.

06:27 - Bajden: Federalna vlada će u potpunosti pokriti troškove sanacije posledica požara

Američka federalna vlada će u potpunosti pokriti troškove sanacije posledica šumskih požara kod Los Anđelesa, izjavio je predsednik Džozef Bajden.

“Objavljujem da će federalna vlada pokriti 100 odsto troškova tokom 180 dana”, saopštio je Bajden, preneo je Si-En-En.

On je dodao da će taj novac biti iskorišćen da se uklone ruševine i ostaci nakon požara, da se izgrade privremena skloništa, plate ljudi koji rade na tome, kao i da se preduzmu sve neophodne mere za zaštitu života i imovine.

Bajden je kazao da je ova odluka usledila nakon što je guverner Kalifornije Gevin Njusom od njega tražio da finansira 90 odsto troškova sanacije.

Autor: Marija Radić