Stotine zatvorenika učestvuje u gašenju požara u Kaliforniji, a mnogi zarađuju tek nešto više od dolara na sat

Stotine zatvorenika iz Kalifornije raspoređene su kako bi pomogle u borbi protiv požara koji zahvataju područje Los Anđelesa, pri čemu neki rade 24-satne smene za svega 26,90 dolara, odnosno nešto više od jednog dolara po satu.

Odeljenje za korekciju i rehabilitaciju Kalifornije (CDCR) je potvrdilo da je rasporedilo 395 zatvorenika da pomognu u gašenju požara, preneo je portal Business insider.

Zatvorenici vatrogasci, koji imaju status "minimalne sigurnosti", radili su u saradnji sa Kalifornijskim odeljenjem za šumarstvo i zaštitu od požara, koje je na teren poslalo hiljade vatrogasaca.

CDCR, u saradnji sa "Cal Fire" i Vatrogasnim odeljenjem okruga Los Anđeles, vodi 35 takozvanih "logora za požare" u 25 okruga širom Kalifornije. Ovi logori se smatraju objektima minimalne sigurnosti. Učešće je dobrovoljno, a zatvorenici koriste ručne alate kako bi pomogli u gašenju požara i drugim vanrednim situacijama.

Nove tehnologije za detekciju šumskih požara koriste se uz stariju opremu za praćenje i borbu protiv vatre. Kalifornija, koja se suočava sa sve dužim i destruktivnijim sezonama požara zbog klimatskih promena, dugo se oslanjala na zatvorenike u gašenju. Zapravo, CDCR timovi su ponekad činili čak 30 odsto od ukupnih snaga za borbu protiv šumskih požara u državi.

