DESNA RUKA SI ĐINPINGA U VAŠINGTONU, SPAŠAVA ŠTO SE SPASITI MOŽE! Kinez doputovao na Trampovu inauguraciju, već se sastao sa Maskom i Vensom!

Takve interakcije mogu podstaći razumevanje, bilo u političkoj ili poslovnoj sferi, i mogu doprineti stabilnijim i kooperativnijim odnosima između dve zemlje.

Kineski potpredsednik Han Dženg sastao se sa Ilonom Maskomu Vašingtonu u nedelju, preneli su kineski državni mediji.

U medijima su se pojavile spekulacije da bi milijarder mogao da posluži kao potencijalni most između dolazeće Trampove administracije i kineskih lidera.

Chinese Vice-President Han Zheng met U.S. business leaders, including Tesla CEO Elon Musk, in Washington. Han urged continued U.S. investment in China, emphasizing economic ties' role in fostering stable bilateral relations. Musk expressed Tesla's commitment to expanding… pic.twitter.com/IWbYEDRN3w

Prema državnoj novinskoj agenciji Sinhua, Hang se sastao sa Maskom i "poželeo dobrodošlicu" američkim firmama, uključujući Teslu, kako bi "iskoristio priliku i podelio plodove razvoja Kine".

U razgovoru, kineski lider je takođe pozvao američke kompanije da "daju novi i veći doprinos bližim ekonomskim i trgovinskim vezama između Kine i Sjedinjenih Država".

Iako milijarder još nije komentarisao sastanak, u izveštaju se navodi da je rekao Hangu da je Tesla spremna da "produbi ulaganja i saradnju sa Kinom", kao i da igra pozitivnu ulogu u "promovisanju američko-kineskih ekonomskih i trgovinskih interakcija".

Pored sastanka sa Maskom, kineski potpredsednik se takođe obratio "predstavnicima američke poslovne zajednice, uključujući one iz američko-kineskog poslovnog saveta i Privredne komore SAD", dodaje se u izveštaju.

- Upravo sam razgovarao sa predsednikom Kine Si Đinpingom. Razgovor je bio veoma dobar i za Kinu i za SAD. Očekujem da ćemo zajedno rešiti mnoge probleme i to odmah. Razgovarali smo o balansiranju trgovine, o fentanilu, TikToku i mnogim drugim temama. Predsednik Si i ja ćemo učiniti sve što je moguće da svet bude mirniji i bezbedniji - napisao je Tramp u svom postu na platformi Truth Social prošle nedelje, preneo je Forbs.

The meeting between Chinese Vice - President Han Zheng and figures like J.D. Vance and Elon Musk ahead of the Trump inauguration is a positive step. It signals the importance of maintaining open channels of communication between China and key U.S. personalities. Such interactions… https://t.co/Ez3O7nKc8e