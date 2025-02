Odjekuju eksplozije! Ukrajinci napali najveću rusku rafineriju na Crnom moru

Ukrajina je noćas velikim brojem dronova napala južnu rusku regiju Krasnodar i oštetila nekoliko kuća, uključujući jednu u crnomorskoj luci Tuapse, rekli su ruski službenici.

Oštećene su tri stambene kuće u celoj regiji i nema izveštaja o povređenima, objavio je guverner Veniamin Kondratjev na Telegramu.

Kuća u Tuapseu se zapalila, ali je požar u međuvremenu ugašen, objavio je na istoj platformi Sergej Boiko, načelnik Tuapsea.

🇺🇦💥🇷🇺

Ukraine has launched a massive drone attack in the Krasnodar region, Russia.



Locals say that an air battle has been going on over the seaport of Tuapse for a long time. Locals have heard several dozen explosions.

They complain that this has never happened before. pic.twitter.com/FgD6S6JZdt