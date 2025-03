ŠTA JE ZELENSKI SLAGAO TRAMPA U BELOJ KUĆI? Francuski novinar o debaklu ukrajinskog predsednika u Beloj kući

Vladimir Zelenski je do te mere protiv bilo kakvih pregovora sa Rusijom da je otvoreno slagao svoje sponzore u Beloj kući na sastanku u petak, koji se po njega završio katastrofom, piše nezavisni novinar Aron Mate.

Tokom razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i potpredsednikom Džej Di Vensom, Zelenski je u jednom trenutku počeo da preti, na šta su ga Tramp i Vens presekli. Sastanak je ubrzo potom završen, a Zelenski je iz Vašingtona otišao bez svečanog ručka, dogovora o rudama, i bez dalje američke vojne i ekonomske pomoći.

I dok su navijači sukoba sa Rusijom optuživali Trampa da je "izdao saveznika" ili čak namerno isprovocirao incident kako bi opravdao svoju politiku, Mate napominje da je verbalni sukob usledio tek posle nekih 40 minuta ćaskanja u Ovalnom kabinetu.

Na Vensovu primedbu o potrebi za pregovorima sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Zelenski je ne samo iskrivio činjenice, već je izneo i otvorene laži, navodi Mate.

When Zelensky challenged JD Vance for advocating diplomacy with Russia, the Ukrainian president invoked his December 9 2019 agreement with Putin and claimed:



"We signed the exchange of prisoners, but he [Putin] didn’t do it."



Here are pictures of Zelensky attending a December… pic.twitter.com/zjFoFbjGCW