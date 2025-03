Prvi snimci iz bolnice u kojoj je došlo do pucnjave: Blokirane i škole, osoblje i dalje zabarakadirano

Na društvenim mrežama pojavili su se video-snimci koji prikazuju veliki broj policijskih vozila sa upaljenim rotacionim svetlima oko bolnice u Mičigenu u kojoj je danas prijavljena pucnjava i gde se medicinsko osoblje zabarakadiralo u prostorije unutar ustanove.

Takođe, na mrežama se pojavio dramatičan video-snimak koji navodno prikazuje članove osoblja zabarakadirane u bolničkoj sobi, dok policajac u punoj taktičkoj opremi upozorava medicinara u belom mantilu da ostane u sobi dok on obezbeđuje hodnike.

Detalji o tome šta je izazvalo incident i da li ima povređenih ili nastradalih još nisu poznati.

Video from a patient's room shows an officer directing people to leave the ward in single file.



Corewell Health Beaumont Troy hospital in Michigan is on lockdown due to shooting reports.



Škole u blizini su pod "mekom blokadom", što znači da se nastava nastavlja, ali da se deca drže unutra.

A massive police response is happening near Corewell Health Beaumont Hospital in Troy, Michigan, after police confirmed an active shooting. SHOOTER NOT IN CUSTODY.

Organi reda su apelovali na lokalno stanovništvo da se drži podalje od bolnice, dok su svi zakazani pregledi za pacijente otkazani.

Corewell Health se nalazi na velikom kampusu koji obuhvata više zgrada, uključujući dečje odeljenje.

Autor: Snežana Milovanov