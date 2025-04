(VIDEO) MLADIĆ (20) POREKLOM IZ BiH ZVERSKI UBIO ČOVEKA U DŽAMIJI! Snimao žrtvu dok je umirala, policija otkrila detalje: 'Jeziva hladnokrvnost'

Muškarac koji je u petak ujutro zadao desetine uboda nožem mladiću koji je klanjao u džamiji Hadijia u malom mestu La Gran-Kombe još je u begu, a policija aktivno traga za njim.

Kako piše Le Parisien, osumnjičeni napadač Olivije H. francuski je državljanin "bosanskog porekla iz porodice s 11 dece, hrišćanske veroispovesti".

Olivije H., rođen 2004. godine u Lionu, dosad nije imao krivični dosije i nije bio poznat lokalnim bezbednosnim službama. Prema rečima tužioca iz Alea, Abdelkarima Grinija, nije poznavao svoju žrtvu.

- On ima oko 20 godina, prima socijalnu pomoć (RSA) i, prema izvorima bliskim istrazi, veliki deo vremena provodi igrajući videoigre - preneo je portal Crna hronika. Njegova porodica živi u socijalnim stanovima u La Grand-Combeu.

"Nasumični čin s mogućom rasističkom ili islamofobnom pozadinom jedna je od hipoteza koje istražujemo", rekao je tužilac.

Takođe je istakao da se sprovodi procena psihološkog i psihijatrijskog profila napadača. Istražioci trenutno nemaju informacija o mestu boravka osumnjičenog.

Povremeno je dolazio u Gard, gde živi deo njegove porodice. Njegov mlađi brat, maloletnik, u subotu je priveden radi ispitivanja u pokušaju pribavljanja dodatnih informacija, ali pušten je iste večeri bez podizanja optužnice. Prema izvorima iz istrage, otac osumnjičenog poznat je policiji zbog manjih krivičnih dela.

France is 'no place' for racism and hate, says Macron after murder of Muslim in mosque

