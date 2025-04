VIŠE MRTVIH U NAPAD U ŠVEDSKOJ! Svedoci otkrili jezive detalje MASAKRA: Video sam ga kako izlazi iza ugla, a onda su se začuli PUCNJI (VIDEO)

Više osoba je, prema izveštajima, ubijeno u jezivoj masovnoj pucanjavi koja se desila u švedskom gradu Upsali. Policija traga za muškarcem koji je pobegao na električnom trotinetu.

Policija je primila više poziva građana koji su prijavili jake pucnje u blizini trga Vaksala u Upsali, nešto posle 17 časova u utorak popodne. Pokrenuta je velika policijska akcija, helikopter nadleće mesto zločina, a obezbeđenje je postavljeno oko ulice Hjalmar Brantingsgatan — jedne od glavnih ulica u centru Upsale — u blizini trga Vaksalatorget.

Švedska uprava za saobraćaj zaustavila je železnički saobraćaj zbog operacije, a trenutno nije jasno da li je osumnjičeni uhapšen.

Lokalni mediji izveštavaju da su tri osobe do sada ubijene, iako vlasti još nisu potvrdile tačan broj žrtava.

