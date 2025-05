OVO JE SLAVNI AGENT KOJI JE POGINUO U PADU AVIONA: Uništio je stambene kuće, ljudi bežali u panici od vatre (FOTO+VIDEO)

Agent za muzičke talente Dejv Šapiro i još pet osoba poginuli su kada je privatni avion udario u elektrovod zbog magle, juče ujutru, a potom se srušio u naselje u San Dijegu, uništivši kuću.

Kuća je zahvaćena plamenom, a avio-gorivo se slivalo ulicama, izazivajući požare na oko 15 vozila.

Niko u naselju nije poginuo, ali osam osoba je povređeno usled inhalacije dima i drugih povreda koje nisu opasne po život, uključujući jednu osobu koja je povređena dok je pokušavala da se izvuče kroz prozor, rekao je policajac Antonio Karasko.

Šapira, suosnivač agencije "Sound Talent Group", i dvojica zaposlenih bili su među poginulima, saopštila je ta agencija.

You changed the lives of so many people. Dave Shapiro forever. xxx #daveshaipiro #Usanews Update news: https://t.co/xShcjd6wLO pic.twitter.com/F9ZLXxpTVj

Spasilačke ekipe su i dalje na mestu nesreće.

Delovi aviona "Cessna 550 Citation" iz 1985. godine raspršeni su na velikom području, uključujući fragmente ispod elektrovodova i deo krila na putu iza kuća, rekao je Eliot Simpson iz Nacionalne komisije za bezbednost saobraćaja.

Kuća koja je pogođena je uništena, a još desetak kuća je oštećeno u naselju Marfi Kenjon, najvećem naselju u vlasništvu američke mornarice u zemlji.

Povređeni su morali da napuste svoje domove, a najmanje 100 stanovnika je evakuisano.

''Mlazno gorivo je svuda. Naš glavni cilj je da pretražimo sve ove kuće i da sve odmah izvedemo napolje'', rekao je pomoćnik šefa vatrogasne službe Den Edi.

On je rekao da je avion ''direktno pogodio više kuća'', opisavši mesto udesa kao ''ogromno polje krhkotina'', prenosi Skaj njuz.

A small business jet coming in to land at Montgomery-Gibbs Executive Airport this morning, believed to possibly be a Cessna Citation S/II going by the callsign “N666DS” reportedly crashed into the Tierrasanta military housing neighborhood in San Diego. Officials are so far… pic.twitter.com/QIibXQOhQj