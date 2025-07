Dečak (4) pronašao ovaj misteriozni zlatni privezak: Kad su arheolozi shvatili šta je - zanemeli su

Priča o takozvanom Hokli privesku iznova je aktuelizovana na mrežama, a odigrala se sredinom 2009. godine u britanskom Eseksu.

Sve je počelo kada je četvorogodišnji Džejms Hajat zajedno sa ocem tragao za zakopanim blagom, pomoću detektora za metal, u polju nadomak Hoklija. Nisu ni slutili da će doživeti pravo arheološko čudo.

"Ugledali smo zlatni odsjaj"

Otac i sin su istraživali zabačeno polje kada se detektor oglasio, preneo je BBC.

“Počeli smo da kopamo i ugledali zlatni odsjaj. Na dubini od 15 ili 20 centimetara videli smo neobični privezak”, objasnio je svojevremeno otac Džejson.

Ispostavilo se da je reč o jednom od najvrednijih pronađenih artefakta onog vremena, a mediji su spekulisali da vredi čitavo bogatstvo.

Prema zakonu, zlatni privezak je trebalo ponuditi na javnoj aukciji, a novac bi podelili članovi porodice Hajat i vlasnik zemljišta.

Nekada je čuvao svetu relikviju

Dečak je zapravo pronašao zlatni relikvijar, u čijoj unutrašnjosti se nekada čuvala sveta relikvija - vrlo moguće ostatak Časnog krsta. Procenjeno je da datira s početka 16. veka, između 1500 i 1500. godine.

Na prednjoj strani priveska, u obliku dijamanta, dugačkog tri centimetra, prikazana je svetica, moguće Devica Marija ili Sveta Jelena.

In 2009, a four-year-old boy from Essex discovered a 16th-century gold pendant just minutes into a metal detecting outing, now showcased at the British Museum. pic.twitter.com/mScqYhk5Rb