POGLEDAJTE JEZIV SNIMAK PADA AVIONA NA AUTO-PUT: U stravičnoj eksploziji stradali advokat i njegova partnerka (VIDEO)

Objavljen je zastrašujući snimak pada aviona na auto-put u Italiji na području Breše.

Avion koji je poleteo oko podne iz Granjano Trebijense iznenada se srušio na asfalt i zapalio pri udaru.

U avionu su bili Serđo Ravalji (75), poznati milanski advokat, i njegova 60-godišnja partnerka Ana Maria De Stefano. Stradali su na mestu.

🇮🇹 In Italy, a plane caught fire mid-air and then crashed onto a highway



The incident occurred in the city of Azzano Mella, in the province of Brescia. According to preliminary data, there were a man and a woman on the plane. They died. pic.twitter.com/mnAcgOfkIC