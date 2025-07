Užas u Nevadi: Dve osobe ubijene, tri ranjene u napadu u kazinu

Prema poslednjim informacijama najmanje dve osobe su ubijene, a još tri su ranjene i prebačene u bolnicu pucnjave koja se dogodila u danas rano ujutru po lokalnom vremenu u kazinu u Rinu (Nevada), saopštili su zvaničnici za agenciju Associated Press.

Napadač je otvorio vatru ispred kazina Grand Siera Resort, ranivši više osoba pre nego što je uhapšen, saopštila je policija.

Stanje žrtava za sada nije poznato, rekao je portparol policije Rina, Kris Džonson. Napadač se nalazi na bolničkom lečenju, dodao je Džonson.

Karolajn Akerman, portparolka bolnice Renown Regional Medical Center, izjavila je da je hitna služba te ustanove primila više pacijenata sa prostrelnim ranama.

- Pucnjava je prijavljena oko 7,30 ujutru po lokalnom vremenu, ispred kazina, u zoni za prijem vozila - rekao je Džonson.

Video captures the shooter running away after shooting multiple people at GSR Casino in Reno.



The suspect is now in custody and sources indicate seven people were shot with multiple fatalities. This is a developing story. #reno #nevada pic.twitter.com/hdbij5qVz3