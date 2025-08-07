AKTUELNO

Požar u okolini Brisela, otežan saobraćaj u celoj zemlji

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Požar koji je izbio danas u preduzeću za preradu otpada u Anderlehtu, mestu u okolini Brisela, prouzrokovao je otežan saobraćaj u glavnom gradu Belgije i ostatku zemlje, a usporen je i železnički saobraćaj, saopštio je Valter Deriu, portparol Briselske vatrogasne brigade.

Požar je izbio u gomili otpada površine oko 50 kvadratnih metara.

Vatrogasci su brzo stigli na lice mesta sa vatrogasnim vozilom, i cisternom, a požar je trenutno pod kontrolom, navodi list Brasels Tajms.

Zbog blizine požara železničkoj pruzi, saobraćaj na glavnoj brzoj pruzi između Brisela i Genta bio je privremeno obustavljen, zbog čega su vozovi preusmeravani na sporiju trasu.

Stanovnicima u okolini savetovano je da drže zatvorene prozore i vrata kako bi se izbegli neprijatni mirisi dima.

