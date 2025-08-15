Veliki požar severno od Los Anđelesa: Vatrogasci na terenu, evakuisan kamp

Vatrogasci uz vazdušnu podršku nastavljaju borbu sa šumskim požarom "King", koji je izbio u brdima uz auto-put, oko 100 kilometara severno od centra Los Anđelesa, saopštili su zvaničnici.

Požar je zahvatio oko 2,5 kvadratnih kilometara suvog žbunja na retko naseljenom području, preneo je AP.

Naređena je evakuacija jednog kampa, dok su stanovnici udaljenih kuća upozoreni da budu spremni za evakuaciju.

Do večeri je lokalizovano 40 odsto vatrene stihije, naveli su iz Nacionalnih šuma Los Anđelesa na društvenim mrežama.

Kalifornijska patrola zatvorila je određene deonice auto-puta i okolne puteve u blizini jezera Piramid u planinskoj oblasti poznatoj po planinarenju i vožnji čamcem, kako bi olakšala rad vatrogasnih ekipa.

Istovremeno, vatrogasci su se suočili i sa požarom u Kanjonu koji je izazvao evakuaciju, uništio sedam objekata i povredio tri vatrogasca.

Taj požar, koji je zahvatio više od 22 kvadratna kilometra, potpuno je lokalizovan juče ujutru.

Još jedan požar u severnom delu okruga Los Anđeles proširio se na 162 hektara i u tom požaru lakše je povređen jedan vatrogasac.

Požar "Hok" bio je šest odsto lokalizovan do sinoć, a vatrogasci su uspeli da zaustave njegovo dalje širenje.

Stanovnicima malog mesta Akton naređena je privremena evakuacija, koja je kasnije ublažena, ali su svi i dalje u pripravnosti.

U Palmdejlu je otvoren centar za evakuisane.

Najveći ovogodišnji požar u Kaliforniji, "Giford", koji je izbio 1. avgusta i zahvatio oko 536 kvadratnih kilometara oblasti Santa Barbara i San Luis Obispo, juče je bio 41 odsto lokalizovan.

Nacionalna meteorološka služba upozorava da su zbog nedostatka kiše uslovi u Južnoj Kaliforniji izuzetno suvi, što dodatno povećava rizik od požara.

Autor: Marija Radić