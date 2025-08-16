TRAMP UPIRE PRSTOM U PUTINA, GLEDAJU SE NETREMICE! Objavljena crno-bela fotografija koja mnogo govori, stručnjak za govor tela analizira samit na Aljasci (FOTO)

Na zvaničnom nalogu Rapid rispons 47, za koji Rojters potvrđuje da je povezan sa Belom kućom i administracijom Donalda Trampa, objavljena je crno-bela fotografija na kojoj se vidi kako američki predsednik prstom upire u Putina dok netremice gledaju jedan u drugog, a prevodilac sluša Trampove reči i sprema se da ih prevede.

Atmosfera na fotografiji deluje od "tople" i "pozitivne" kakvom su je opisala obojica predsednika i njihovi saradnici nakon sastanka i više se uklapa u ocenu koju je o samitu na Aljasci za Skaj njuz dao Piter Kolet, psiholog i stručnjak za govor tela.

- Kada uporedite sastanak na pisti (prilikom Trampovog dočeka Putina na aerodromu) sa onim što se dogodilo na konferenciji za novinare, to se čini kao dva potpuno različita sveta, svakako u smislu govora tela.“

Kolet je primetio da su Tramp i Putin, kada su se sreli na pisti nakon sletanja ruskog predsednika na Aljasku, prijateljski tapšali jedan drugog, ali se do konferencije za medije nakon razgovora sa Putinom govor tela američkog predsednika se značajno promenio.

- Mislim da je bilo mnogo sitnih indikacija u njegovom govoru tela koje sugerišu da nije bio srećni zeka - rekao je Kolet.

Stručnjak je ukazao na činjenicu da Tramp nije obraćao "mnogo pažnje" na Putina dok se ovaj obraćao novinarima.

- On zapravo nije želeo da pogleda Putina jer ga je Putin podsećao na njegov neuspeh da postigne dogovor u takvim uslovima - naveo je Kolet.

On je Trampove stisnute usne protumačio kao "gest samoobuzdavanja" zato što je predsednik SAD mislio na nešto što se nije usudio da kaže.

Kolet je dodao da je Tramp izgledao kao "razočaran" čovek, ali koji istovremeno "prilično dobro uspeva da ubedi sebe i nas da postoji obećanje za budućnost i da slede dobre stvari".

- Ali ako čitate govor tela možete da vidite da mu je nešto drugo na pameti, a to je "pa, dođavola, to sigurno nije ispalo kako sam se nadao" - zaključio je psiholog.

Autor: A.A.