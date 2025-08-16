Putin uradio nešto šokantno - ovo je kraj jedne ere

Ruski predsednik Vladimir Putin prekinuo je tradiciju putovanja u inostranstvo sopstvenim automobilom prešavši u limuzinu američkog predsednika Donalda Trampa na Aljasci, objavio je američki list „Vol strit žurnal“ (WSJ).

Prema pisanju lista, predlog da zajedno otputuju na mesto pregovora u oklopnom Kadilaku Jedan (Cadillac One), nazvanom Zver, došao je od američkog lidera nakon zajedničkog fotografisanja.

Napominje se da šef Ruske Federacije obično putuje bilo gde u svetu sopstvenim prevoznim sredstvom. Ovog puta, sve je bilo spremno i da Putin po dolasku u Enkoridž krene na sastanak u Aurusu.

Ranije je ruski predsednik snimljen u limuzini američkog lidera. Reporteri su uspeli da snime šefove dve zemlje kako se voze u oklopnom automobilu Zver iz koncerna Kadilak. Kroz staklo se mogu videti predsednici kako razgovaraju i smeše se.

Autor: A.A.