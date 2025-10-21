ODLAŽE SE SASTANAK PUTINA I TRAMPA U BUDIMPEŠTI? Jedan potez ukazuje da do razgovora možda neće doći, ovo je mogući razlog

Nade američkog predsednika Donalda Trampa da će se uskoro sastati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti blede nakon što je pripremni sastanak ministara spoljnih poslova dve zemlje ove nedelje odložen, izvestio je CNN u ponedeljak.

Pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, CNN je izvestio da razlog odlaganja sastanka između američkog državnog sekretara Marka Rubija i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova nije jasan.

Jedan izvor je naveo različita očekivanja u vezi sa okončanjem rata u Ukrajini.

Rubio i Lavrov bi mogli ponovo da razgovaraju telefonom ove nedelje, nakon što su njih dvojica u ponedeljak održali poziv koji je Moskva nazvala "konstruktivnim".

Očekivani sastanak između Rubija i Lavrova se smatra ključnim pripremnim korakom za drugi samit između Trampa i Putina ove godine.

Dva lidera su se u telefonskom razgovoru prošlog četvrtka složila da se uskoro sastanu u glavnom gradu Mađarske.

Rusija je saopštila da očekuje da će se na samitu razmatrati moguće mirovno rešenje u Ukrajini i načini za poboljšanje bilateralnih odnosa između Moskve i Vašingtona.

Autor: A.A.