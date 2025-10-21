JEZIVI SNIMCI! Veliki požar i eksplozija u rafineriji MOL-a u Mađarskoj, oglasio se Orban! (VIDEO)

U strateškoj rafineriji nafte kompanije MOL u mađarskom gradu Sažalombati noćas je izbio požar, a prema rečima očevidaca, čula se i jaka eksplozija praćena gustim dimom.
Požar je izbio nakon eksplozije u postrojenju AV3 Rafinerije Dunav i vatrogasci su ga noćas lokalizovali, ali i dalje rade na tom području, gaseći vatru penom i vodenim topovima, javlja mađarski Euronews.
Povređenih nije bilo, okolna naselja nisu ugrožena, a tačan uzrok nesreće se još uvek istražuje.
🔥🇭🇺 After an explosion fire erupted at Hungary's main Oil Refinery in Százhalombatta, Hungary tonight— Hungarian Inquirer (@Hungarianinqui1) 21. октобар 2025.
🇺🇦 GUR? GUR. pic.twitter.com/Tb4I4vw5av
Prethodno je uprava za vanredne situacije saopštila da se zapalio pogon za preradu sirovina. Objekat, koji je najveći i najmoderniji pogon za preradu nafte u Mađarskoj, prima rusku sirovu naftu preko naftovoda Baratšag.
Premijer Viktor Orban je u utorak ujutru na svojoj Fejsbuk stranici napisao:
‼️A fire with multiple explosions hit Hungarian oil giant MOL’s refinery in Százhalombatta on Monday night. The cause remains unknown.— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) 21. октобар 2025.
It came just hours after an explosion at Romania’s Lukoil refinery in Ploiești earlier the same day.
📸 Video from Százhalombatta by @444hu pic.twitter.com/ee4QcEXS7G
"Jutros sam razgovarao o situaciji sa rukovodiocima MOL-a i ministrom unutrašnjih poslova. Snabdevanje gorivom Mađarske je bezbedno. Istražićemo okolnosti požara u rafineriji nafte Sažalombata što je moguće rigoroznije."
Očevici su u ponedeljak uveče javili MTI-ju da se plamen i dim mogu videti sa više kilometara udaljenosti od rafinerije nafte. Mađarski mediji navode da bi rafinerija mogla biti zatvorena nakon požara.
Autor: D.Bošković