JEZIVI SNIMCI! Veliki požar i eksplozija u rafineriji MOL-a u Mađarskoj, oglasio se Orban! (VIDEO)

U strateškoj rafineriji nafte kompanije MOL u mađarskom gradu Sažalombati noćas je izbio požar, a prema rečima očevidaca, čula se i jaka eksplozija praćena gustim dimom.

Požar je izbio nakon eksplozije u postrojenju AV3 Rafinerije Dunav i vatrogasci su ga noćas lokalizovali, ali i dalje rade na tom području, gaseći vatru penom i vodenim topovima, javlja mađarski Euronews.

Povređenih nije bilo, okolna naselja nisu ugrožena, a tačan uzrok nesreće se još uvek istražuje.

🔥🇭🇺 After an explosion fire erupted at Hungary's main Oil Refinery in Százhalombatta, Hungary tonight



🇺🇦 GUR? GUR. pic.twitter.com/Tb4I4vw5av — Hungarian Inquirer (@Hungarianinqui1) 21. октобар 2025.

Prethodno je uprava za vanredne situacije saopštila da se zapalio pogon za preradu sirovina. Objekat, koji je najveći i najmoderniji pogon za preradu nafte u Mađarskoj, prima rusku sirovu naftu preko naftovoda Baratšag.

Premijer Viktor Orban je u utorak ujutru na svojoj Fejsbuk stranici napisao:

‼️A fire with multiple explosions hit Hungarian oil giant MOL’s refinery in Százhalombatta on Monday night. The cause remains unknown.



It came just hours after an explosion at Romania’s Lukoil refinery in Ploiești earlier the same day.



📸 Video from Százhalombatta by @444hu pic.twitter.com/ee4QcEXS7G — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) 21. октобар 2025.

"Jutros sam razgovarao o situaciji sa rukovodiocima MOL-a i ministrom unutrašnjih poslova. Snabdevanje gorivom Mađarske je bezbedno. Istražićemo okolnosti požara u rafineriji nafte Sažalombata što je moguće rigoroznije."

Očevici su u ponedeljak uveče javili MTI-ju da se plamen i dim mogu videti sa više kilometara udaljenosti od rafinerije nafte. Mađarski mediji navode da bi rafinerija mogla biti zatvorena nakon požara.

Autor: D.Bošković