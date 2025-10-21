AKTUELNO

JEZIVI SNIMCI! Veliki požar i eksplozija u rafineriji MOL-a u Mađarskoj, oglasio se Orban! (VIDEO)

U strateškoj rafineriji nafte kompanije MOL u mađarskom gradu Sažalombati noćas je izbio požar, a prema rečima očevidaca, čula se i jaka eksplozija praćena gustim dimom.

Požar je izbio nakon eksplozije u postrojenju AV3 Rafinerije Dunav i vatrogasci su ga noćas lokalizovali, ali i dalje rade na tom području, gaseći vatru penom i vodenim topovima, javlja mađarski Euronews.

Povređenih nije bilo, okolna naselja nisu ugrožena, a tačan uzrok nesreće se još uvek istražuje.

Prethodno je uprava za vanredne situacije saopštila da se zapalio pogon za preradu sirovina. Objekat, koji je najveći i najmoderniji pogon za preradu nafte u Mađarskoj, prima rusku sirovu naftu preko naftovoda Baratšag.

Premijer Viktor Orban je u utorak ujutru na svojoj Fejsbuk stranici napisao:

"Jutros sam razgovarao o situaciji sa rukovodiocima MOL-a i ministrom unutrašnjih poslova. Snabdevanje gorivom Mađarske je bezbedno. Istražićemo okolnosti požara u rafineriji nafte Sažalombata što je moguće rigoroznije."

Očevici su u ponedeljak uveče javili MTI-ju da se plamen i dim mogu videti sa više kilometara udaljenosti od rafinerije nafte. Mađarski mediji navode da bi rafinerija mogla biti zatvorena nakon požara.

